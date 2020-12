Cinquanta anni di matrimonio per Angiolina e Paolo, carissimi auguri di ogni bene

«E con oggi sono 50 anni insieme, un traguardo speciale, una vita vissuta insieme l’uno accanto all’altra a sostenervi per superare tutti gli ostacoli incontrati lungo il vostro cammino, ma anche per condividere tutte le gioie le cose belle ricevute in dono».

E’ il messaggio speciale per gli sposi Angiolina Nozzi e Paolo Malatesta che proprio oggi festeggiano il mezzo secolo di vita matrimoniale.

«Oggi non possiamo brindare come avremmo voluto, – continuano i famigliari dei due coniugi di Castiglione Messer Marino – ma possiamo farvi a gran voce i nostri più sinceri ed affettuosi auguri per il vostro 50esimo anniversario di matrimonio. Vi vogliamo un mondo di bene. Con affetto Giovanni, Rosanna, Laura, Antonio e nonna Maria e un abbraccio fortissimo dai vostri nipoti Antonia, Paola, Samuele e Davide».

Si associa agli auguri anche la redazione dell’Eco.