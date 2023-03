Un murales per la biodiversità: l’opera di Davide Smake Nuzzi dedicata alla trota nativa molisana

In occasione dell’inizio della primavera, sul muro perimetrale interno della scuola primaria Giovanni Paolo II dell’Istituto Comprensivo Statale Leopoldo Montini è stato inaugurato un murales artistico dedicato alla trota nativa molisana. L’opera è stata realizzata da Davide Smake Nuzzi, giovane artista locale, membro dell’Associazione Malatesta e già organizzatore del “Draw the Line Festival” di Campobasso, un progetto di riqualificazione urbana attraverso la street art.

Il murales, che raffigura due inconfondibili trote mediterranee, vuole sensibilizzare i giovani studenti alle tematiche ambientali e sottolineare la necessità di tutelare le risorse naturali del nostro territorio. Un momento importante per la scuola e per la comunità, che da oggi potranno godere della presenza di un’opera di street art all’interno del cortile scolastico.

“Il progetto europeo LIFE Nat.Sal.Mo è giunto alla sua conclusione ma l’impegno per valorizzare la biodiversità di questo territorio continua – ha dichiarato Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette e biodiversità dell’associazione ambientalista -. Grazie al grande lavoro realizzato da tutto il partenariato e con l’adesione ai Contratti di fiume presentati recentemente, siamo certi che il lavoro avviato proseguirà. Questa opera di street art vuole essere quindi un dono per le giovani generazioni e un messaggio per la comunità molisana che è custode di un grande patrimonio naturale che merita di essere tutelato e valorizzato al meglio”.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre allo street artist Smake e alle autorità scolastiche, erano presenti Antonio Nicoletti, Responsabile Aree protette e biodiversitàdi Legambiente, Nicolaia Iaffaldano di UniMol, Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise, Massimo Pillarella della Regione Molise e l’Assessore comunale Simone Cretella.