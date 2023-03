Causano incidenti e fuggono, due denunciati per omissione di soccorso

Incessante l’impegno sul territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere da parte degli uomini della Compagnia Carabinieri di Lanciano. La massiccia presenza di uomini e mezzi ha sortito gli effetti sperati ai fini della tutela e prevenzione specie in ambito stradale ove, specie in questo ultimo fine settimana, causa le favorevoli condizioni meteo si è registrata una notevole presenza di veicoli e persone.

L’immediato intervento degli uomini del Radiomobile della Compagnia CC. ha permesso, in occasione di un sinistro stradale verificatosi in una centralissima via di Lanciano, di ricostruire la dinamica: una donna al volante con a bordo un passeggero venivano tamponati da altro veicolo il quale, dopo l’impatto si allontanava frettolosamente dal luogo lasciando così le due persone in auto. Queste, soccorse e trasportate presso il Pronto Soccorso del Nosocomio di Lanciano venivano successivamente dimesse riportando solo lievi ferite. L’intervento immediato del personale del Radiomobile permetteva di rilevare il sinistro e di avviare così le ricerche del veicolo e del suo conducente. L’attività svolta, seppur non semplice in quanto autovettura immatricolata all’estero permetteva ai militari a seguito di riscontri effettuati, disamine video e la raccolta di testimonianze di individuare il conducente, datosi alla fuga il quale, rintracciato, veniva sanzionato amministrativamente al C.d.S. e deferito in stato di libertà alla competente A.G. per omissione di soccorso.

A distanza di pochi giorni, sempre gli uomini del locale Radiomobile intervenivano in località Colle Pizzuto ove, una ragazza di Lanciano, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale ed anche in questo caso il conducente dell’altro mezzo si allontanava dal luogo. La ragazza soccorsa e trasportata al pronto Soccorso di Lanciano veniva dimessa dopo le cure del caso riportando fortunatamente solo lievi contusioni. La ricostruzione della dinamica e il successivo sviluppo delle indagini permettevano, di individuare ed identificare il conducente che, dopo le previste sanzioni amministrative al C.d.S. veniva anch’egli deferito in stato di libertà alla competente A.G. per omissione di soccorso.

Non per ultimo anche l’impegno profuso dagli uomini della locale Stazione Carabinieri di Lanciano, i quali, con minuziosa attività di indagine riuscivano ad individuare e denunciare in stato di libertà alla A.G. ordinaria di Lanciano e all’A.G. per i minori dell’Aquila due minorenni “rumeni”, senza fissa dimora i quali, con destrezza, si erano resi responsabili , qualche giorno addietro di furto di cosmetici all’interno del centro commerciale “OASI”.