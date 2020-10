Un positivo a Palmoli, il sindaco: «Evitiamo di creare sospetto e allarme»

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, rende noto che è stata riscontrata la positività di un residente in paese al Covid 19. Si tratta di un soggetto asintomatico e sono state attivate, come da prassi, tutte le procedure finalizzate al tracciamento dei contatti stretti, con relativi obblighi di quarantena. «Il contagio è avvenuto in ambiente di lavoro al di fuori del nostro territorio. – precisa Giuseppe Masciulli – Pur portando ad escludere la presenza di un focolaio a Palmoli, deve essere un ulteriore monito alla prudenza, al rispetto delle regole e alla limitazione massima delle attività e dei contatti sociali non essenziali». «Si invita ad evitare illazioni e propagazione di notizie prive di riscontri oggettivi tese a creare situazione di sospetto ed allarme che non aiutano la convivenza civile del nostro paese».

foto di repertorio