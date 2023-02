Una campana dei Marinelli per commemorare Amedeo di Savoia, III duca d’Aosta

Una campana realizzata dalla Pontificia fonderia Marinelli per ricordare Amedeo di Savoia, III Duca d’Aosta, medaglia d’oro al Valor Militare. E’ quella che Daniele Masala, presidente del ‘Reale Circolo Canottieri Tevere Remo’, ha donato al duca Aimone di Savoia, figlio di Amedeo, a chiusura delle manifestazioni per il 150° anniversario dalla fondazione del sodalizio. L’evento si è tenuto lunedì scorso nel circolo romano del quale Amedeo di Savoia era socio. Durante la cerimonia ricordata la personalità del più giovane soldato (aveva 16 anni) del Regio Esercito durante la prima Guerra mondiale. Conosciuto con gli appellativi di ‘duca di Ferro’ e eroe dell’’Amba Alagi’, i relatori del convegno hanno evidenziato l’azione di governo di Amedeo in Etiopia dove fu viceré con capacità umane e militari di indiscusso valore. All’incontro hanno preso parte il professor Gregory Alegi, storico e docente del dipartimento di Scienze Politiche all’Università Luiss Guido Carli; il generale Basilio Di Martino, presidente del Comitato per il centenario dell’Aeronautica Militare; il generale Alberto Rosso, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e Comandante del IV Stormo intitolato ad Amedeo d’Aosta. Per la millenaria fonderia Marinelli presente Pasquale, contitolare dell’antico opificio agnonese, insieme alla figlia Benedetta (in foto).

Correlati