Biblioteca: Margherita Bucci va in pensione, il ringraziemaneto dell’amministrazione

Una sorta di privilegio per Margherita Bucci, ultima dipendente regionale che lascia l’incarico. Da domani, primo agosto, godrà della meritata pensione. Nel corso degli anni molteplici i lavori portati a termine grazie anche al suo contributo che hanno elevato l’ex convento francescano a tempio della cultura molisana. Tra questi da ricordare la catalogazione prima in forma cartacea, poi in quella digitale dei numerosi volumi inseriti nel sistema nazionale bibliotecario. Libri dal notevole pregio che continuano ad attirare migliaia di turisti e amanti del settore. A riguardo un notevole impulso fu dato dall’Associazione ‘Tradizioni e Sviluppo’ con cui Margherita Bucci ha collaborato in maniera fattiva al pari di Antonio Camperchioli sempre disponibile ad accogliere i visitatori e illustrare loro i tesori conservati tra le mura della sede del Consiglio comunale. Dal primo agosto la Biblioteca perderà una colonna portante che tuttavia farà da tutor a chi verrà indicato al suo posto. Niente più dipendenti regionali bensì due figure individuate dall’amministrazione comunale che dovrebbero prendersi cura dell’immenso patrimonio librario. I primi tempi con il supporto di Margerita Bucci alla quale va il sentito ringraziamento da parte del Comune per quanto svolto in tutti questi anni. Naturalmente l’augurio è continuare ad operare soprattutto con le modalità SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e Opac (On-line Public Access Catalog). A Margerita vanno le congratulazioni anche da parte de l’Eco online.

