Unione Provincie d’Italia, Daniele Saia nominato nuovo delegato nazionale per le aree interne

Nel corso dell’assemblea del comitato direttivo dell’Unione Province d’Italia (UPI), il presidente Pasquale Gandolfi ha nominato il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, nuovo delegato nazionale alle aree interne.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal vertice di via Berta a tutela dei territori più marginalizzati e fragili del Paese. Già Presidente UPI Molise, Saia si è detto pronto a lavorare con senso di responsabilità nel suo nuovo ruolo.

“È un orgoglio per me poter rappresentare le aree interne – ha commentato – Ringrazio il Presidente Gandolfi per questo prestigioso incarico. Sono a conoscenza di tutte le criticità che ogni giorno affrontano le aree più marginalizzate d’Italia, e non potrebbe essere altrimenti, perché anch’io provengo da questi territori. Nella mia esperienza amministrativa mi sono sempre battuto per difendere i diritti dei cittadini che vivono in queste aree e continuerò a farlo portando sui tavoli nazionali i temi di nostro interesse: dalla tutela della sanità al potenziamento delle reti di collegamento, passando per la garanzia del diritto al lavoro. Sarà un impegno corale che partirà dall’ascolto dei bisogni dei cittadini e degli amministratori, con l’obiettivo – ha concluso Saia – di offrire opportunità di crescita a comunità che troppo spesso restano ai margini delle politiche centrali”.