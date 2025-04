Poste, a Capracotta nuovi lavori di ammodernamento all’ufficio di via Nicola Falconi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Capracotta da oggi, mercoledì 16 aprile, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa aziendale finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione a sportello in tutti i comuni con meno di 15mila abitanti.

In particolare, gli interventi comprendono la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Capracotta la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio postale collocato in via Nicola Falconi, e disponibile a partire da oggi mercoledì 16 aprile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Presso la nuova sede temporanea è stato attivato uno sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A partire dai prossimi giorni, inoltre, non appena terminati gli interventi tecnici per completare i collegamenti telematici, sarà operativo anche l’ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Capracotta avranno una durata stimata in circa settanta giorni.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, lavori di ammodernamento al via da oggi anche nell’ufficio postale di Castropignano, in provincia di Campobasso. Durante l’intera durata degli interventi, stimata salvo imprevisti in circa 15 giorni, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Torella del Sannio e disponibile da oggi mercoledì 16 aprile, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. Si ricorda che l’ufficio postale di Torella del Sannio è dotato di ATM Postamat, disponibile sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.