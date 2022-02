Uomo Cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise: dal 23 febbraio in libreria

Prossima uscita in libreria, dal 23 febbraio, di un libro strettamente legato al Molise, alle sue tradizioni culturali e al suo patrimonio fantastico, che si rivolge ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie: Uomo Cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise, di Stefania Di Mella, illustrato da Laura Fanelli, Telos Edizioni.

Il libro illustrato include sette racconti che rievocano la geografia e lo spirito del Molise, creando un ponte con il vissuto e lo sguardo dei bambini del nostro tempo. Testi freschi e attuali, accompagnati da illustrazioni piene di inventiva e leggerezza, disseminate di dettagli e guizzi creativi, opera di due autrici molisane doc e di una casa editrice essa stessa molisana.

Si tratta di un progetto editoriale importante e originale, che punta ad accendere l’interesse dei bambini per l’immenso patrimonio fantastico e folklorico italiano, mettendo in luce le specificità e le unicità di ciascuna realtà locale. In questo volume sul Molise, tra le altre cose, si parla anche del Carnevale e delle maschere tipiche della regione. Un ulteriore spunto per fare una segnalazione in questo periodo.

Un viaggio lieve e giocoso dal mare all’entroterra, per scoprire l’immaginario, le tradizioni, le maschere tipiche e i mostri di una regione ricca di sorprese antiche, vive ancora oggi.

Dopo la Sicilia, la Liguria e il Lazio, è il Molise la quarta regione protagonista della collana 147 Mostro che parla!, ideata e curata da Teresa Porcella per Telos Edizioni.