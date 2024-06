Usano il telefono mentre guidano, mano pesante della Polizia

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, ad Isernia e sulle strade di maggiore interesse che collegano questo territorio con il Lazio e la Campania, ha assicurato – con il concorso di sei equipaggi automontati del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara – servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione, nonché a prevenire comportamenti scorretti alla guida mediante l’accertamento delle condizioni psicofisiche che, spesso, sono causa di incidenti stradali.

Negli ultimi tre giorni, infatti, sono stati effettuati 82 posti di controllo e sottoposti a verifica 600 veicoli e 850 persone di cui 168 con pregiudizi di polizia; sono state contestate 11 infrazioni, tra cui, 2 per uso di apparati telefonici alla guida, 6 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida con patente sospesa e 2 per omesso uso di cinture di sicurezza. Sono state, altresì, ritirate 2 carte di circolazione e sottoposti a fermo e sequestro amministrativo 2 veicoli.