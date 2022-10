Va al ristorante e gli bucano gli pneumatici: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cantalupo del Sannio hanno individuato e denunciato alla locale Procura della Repubblica due soggetti, presunti autori del danneggiamento di un veicolo in sosta mediante foratura degli pneumatici.

Nello specifico, il proprietario della vettura, all’uscita di un ristorante di quel centro, aveva rinvenuto le gomme forate del veicolo parcheggiato nelle immediate adiacenze.

L’attività investigativa dei Carabinieri, anche attraverso la disamina di diversi filmati ricavati dalle registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare due soggetti che si sono avvicinati all’autovettura in sosta durante l’assenza del proprietario.

Dal video, in effetti, si poteva notare l’uomo armeggiare all’altezza delle gomme, mentre la donna scrutava l’area circostante in qualità di palo.

La profonda conoscenza del territorio e della popolazione ha permesso ai Carabinieri, in brevissimo tempo, di dare uno nome ai due soggetti resisi protagonisti del gesto posto in essere per futili motivi legati alla sosta dell’autovettura.

Le indagini dei Militari dell’Arma hanno permesso di far luce su una vicenda che, sebbene apparentemente non caratterizzata da notevole gravità, ha creato allarme e preoccupazione nella cittadinanza. L’episodio, inoltre, conferma come l’Arma non tralasci e sottovaluti alcun episodio delittuoso, attivando le relative indagini e fornendo il massimo impulso al fine di individuarne i responsabili.