Vaccinazione, per i bambini dell’alto Molise arriva l’attestato di ‘coraggio’

Un attestato di ‘coraggio’, caramelle e tante coccole per i bambini dell’alto Molise che negli ultimi giorni si stanno vaccinando a Palazzo San Francesco. Accolti nella sala consiliare dai volontari dell’Associazione Protezione civile, dai medici volontari, infermieri del ‘Caracciolo’ e responsabili del Rotary club Agnone, nell’ultima giornata sono stati un’ottantina i bambini, molti dei quali provenienti dai centri limitrofi, che si sono sottoposti alla prima dose.

Il presidente del Rotary club Agnone, Gianfelice Di Ciero

In cambio della ‘prova di coraggio’ sono arrivate caramelle, lecca-lecca e un originale attestato per aver “affrontato con forza e determinazione il periodo della pandemia e per essersi vaccinati”. A ‘Palazzo San Francesco’, ormai centro vaccinale dell’alto Molise, tra gli altri anche il presidente del Rotary, Gianfelice Di Ciero ed il responsabile dell’Anc-Protezione Civile Mario Petrecca.