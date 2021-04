Vaccinazione, Toma annuncia: “Da domani via a prenotazioni per over 70”

Campagna vaccinazione, da domani, 7 aprile sarà possibile per i 70enni iniziare a prenotarsi sul portale dell’Asrem. Lo ha annunciato il presidente della Regione Molise durante i lavori del consiglio regionale di questa mattina. “Inizieremo a vaccinare la fascia dei 70-79 anni dalla settimana prossima” ha detto Toma. Circa 10mila le dosi Pfizer in arrivo in Molise che saranno distribuite negli ospedali di Campobasso, Termoli e Isernia.

