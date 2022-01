Vaccini anti Covid agli alunni di Castiglione: domani a scuola la sessione per la fascia d’età 5-11 anni

«Domani ci sarà la sessione di vaccinazioni a scuola per la fascia d’età 5-11 anni. Abbiamo ricevuto tante prenotazioni. Un segnale importante di responsabilità della comunità scolastica di cui faccio parte e che rappresento con grande orgoglio. Ringrazio sin da ora ringrazio pubblicamente la dottoressa Silvana di Palma e l’infermiera Patrizia Iacovone. Un grazie di cuore va soprattutto ai miei collaboratori del settore amministrativo e didattico. Senza di loro io sarei persa».

Sono le parole della preside dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, Anna Paolella, con le quali la stessa dirigente annuncia la sessione di vaccinazioni dedicata agli alunni che avrà luogo nella giornata di domani, dopo lo screening con i tamponi avvenuto ieri. Una delle prime scuole, se non la prima in assoluto in provincia di Chieti, ad avviare la campagna di vaccinazioni in età pediatrica e scolastica. A dimostrazione che le piccole scuole di montagna possono fare grandi cose, forse anche prima e meglio degli istituti più grandi e blasonati.

