“Il presepe in alta quota”, la prima edizione alla classe quarta di Castiglione e all’asilo “Sbrocco”

«Il Centro Italico Safinim aps ringrazia tutti i partecipanti del concorso per la loro meravigliosa partecipazione, siete stati tutti vincitori con le vostre creazioni». Oggi pomeriggio presso la chiesa di San Maurizio Martire di Schiavi di Abruzzo si è tenuta la votazione, da parte della giuria tecnica, dei presepi realizzati dai bambini delle scuole dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino. Il voto della giuria tecnica, sommato ai voti popolari espressi da tutti coloro che hanno visitato la mostra di presepi allestita in chiesa, ha decretato il vincitore della prima edizione del concorso “Il presepe in alta quota“.

Il premio per la scuola primaria è toccato alla classe quarta di Castiglione Messer Marino, mentre quello per la scuola dell’infanzia è andato alla paritaria “A. Sbrocco” sempre di Castiglione.

«Grazie ai bambini e alle loro insegnanti, grazie alla giuria popolare e alla giuria tecnica».