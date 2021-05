Vaccini, visite specialistiche e 118 medicalizzato: le richieste dei sindaci all’assessore Campitelli

Tre punti, chiari, tre richieste sulle quali non si è disposti a cedere, «perché non si tratta di elemosinare, ma di vedere garantiti i nostri diritti» come precisa il sindaco Felice Magnacca. Il primo cittadino di Castiglione Messer Marino ha preso parte, questa mattino, presso la locale sede del distretto, ad un incontro insieme ai colleghi sindaci dell’Alto Vastese, presenziato dall’assessore regionale Nicola Capitelli e dal direttore sanitario della Asl, Angelo Muraglia. Un incontro fortemente voluto con l’assessore, anche se non è Campitelli il reggente della sanità abruzzese, e con il dirigente dell’azienda, proprio per ribadire «a nome dell’intero territorio, l’importanza vitale del nostro distretto sanitario di base».

I sindaci del territorio fanno squadra per difendere il distretto sanitario di Castiglione

«Abbiamo ribadito all’assessore Campitelli tre concetti chiave, tre richieste chiare a vantaggio dell’intero territorio: il servizio 118 medicalizzato H24; visite specialistiche presso il distretto e vaccinazioni covid sul posto» spiega il sindaco Felice Magnacca. «In merito al paventato dimezzamento del servizio medicalizzato del 118 il direttore Muraglia ci ha assicurato che non c’è alcun documento che formalizzi questo taglio. – continua il primo cittadino di Castiglione – I disservizi delle scorse settimane sono stati dovuti al fatto che i medici di emergenza sono carenti su tutto il territorio regionale, quindi si è cercato di dislocare meglio le risorse umane e professionali in base alle richieste e alle necessità. Questo ha comportato una necessaria riduzione di copertura di alcuni servizi, ma l’annunciata stabilizzazione del personale sanitario dovrebbe portate e risolvere definitivamente il problema».

A destra l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta verì

Altra questione segnalata al direttore Muraglia e alla parte politica della Regione Abruzzo, rappresentata dall’assessore Campitelli, le visite specialistiche presso il distretto sanitario. «Un tempo c’erano diversi specialisti che visitavano presso il distretto, – aggiunge Magnacca – oggi assistiamo ad una progressiva diminuzione anche di questi servizi. Abbiamo chiesto di mantenere attivi almeno i servizi essenziali, in ragione della popolazione residente che mostra caratteristiche di avanzata età, quindi almeno il cardiologo e il diabetologo ad esempio».

Terzo punto dolente: le vaccinazioni contro il Covid. «Non è più ammissibile che i nostri anziani debbano andare a Gissi o a Vasto, Atessa o San Salvo. – dichiara il sindaco Magnacca – Sono state fatte diverse giornate di vaccinazioni presso il nostro distretto, con una buona copertura percentuale della popolazione anziana. Il servizio va migliorato e tenuto a regime perché i residenti delle zone interne hanno gli stessi diritti di chi vive sulla costa».

Francesco Bottone