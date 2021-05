Miele: la Fai chiede al Ministro Patuanelli indennizzi per le mancate produzioni

Nei giorni scorsi il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli è stato in Abruzzo a visitare alcune aziende agricole della Marsica, tra questa anche l’a azienda apistica “Dolce lavanda” di Flammini Annamaria.

La FAI Nazionale ha avuto incarico di predisporre il programma del sopralluogo ed è stata richiesta la presenza del presidente nazionale Raffaele Cirone. Il presidente FAI ha rappresentato al ministro con quali modalità gli apicoltori di montagna riescono a produrre, quali sono le difficoltà, il problema della convivenza con l’orso, l’adozione delle varie reti elettrificate di protezione e le possibilità di indennizzo, le rese produttive più modeste che si ottengono rinunciando alla pratica del nomadismo, ancor di più cosa comporta per un’azienda apistica il far fronte alle avversità metereologiche e al cambiamento climatico, nella Marsica e in Abruzzo, come del resto in tutto il territorio nazionale. Il presidente FAI ha chiesto esplicitamente al Ministro tutti gli apicoltori italiani, da anni in sofferenza, vengano considerati destinatari di idonee e strutturali misure di indennizzo per le mancate produzioni.