Vaccino Covid, unità mobili di somministrazione anche nei piccoli Comuni

«Ad Arcuri e Speranza dico: non solo padiglioni per il vaccino nelle piazze delle grandi città, ma anche camper-primula per il vaccino che possano salire nelle valli alpine e appenniniche, raggiungere i paesi, tutti i borghi, per la somministrazione del vaccino a tutti».

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.

«Usiamo camper, rivestiamoli della primula scelta per indicare la rinascita e facciamo in modo che nel primo semestre 2020, nei tempi previsti per la somministrazione, vadano dappertutto. Facciamoli disegnare da giovani studenti di design, coordinati dall’Istituto di Architettura Montana, ad esempio. – aggiunge Bussone – Facciamo salire le unità mobili di somministrazione anche nei piccoli Comuni. Camper-primula che vadano incontro alle fasce più deboli, più fragili, agli anziani, ma anche alle famiglie che risiedono nei borghi montani. Coordiniamo insieme, con Uncem, con il CTS e il Ministero della Salute, il Piano. Siamo pronti, a disposizione. Non solo padiglioni. Sì a unità mobili per il vaccino anti-covid».