Veicoli commerciali, avviata produzione dei nuovi ‘Large Van’ elettrici nello stabilimento di Atessa

È ufficialmente iniziata presso lo storico stabilimento di Atessa (Chieti) la produzione dei nuovi Large Van elettrici di Stellantis Pro One. Questo sito produttivo, il più grande e flessibile d’Europa dedicato ai veicoli commerciali leggeri (LCV), sarà la sede della nuova generazione di modelli come FIAT Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano e Vauxhall Movano.

Il primo veicolo a uscire dalle linee è la versione cabinata dell’e-Ducato, leader del mercato italiano dei veicoli commerciali con una quota del 24% nel segmento di riferimento a fine ottobre 2023. Per sostenere la crescente domanda e la nuova offerta, lo stabilimento ha incrementato i turni di lavoro da 2 a 2,5, confermando l’ottimo andamento di Stellantis Pro One, la divisione dedicata agli LCV che sta registrando successi a livello globale.

Storia e ruolo dello stabilimento di Atessa

Fondato nel 1979 come joint-venture tra Fiat e PSA-Peugeot Citroën e operativo dal 1981, il sito di Atessa si estende su oltre 1,2 milioni di metri quadrati e ha una capacità produttiva di 1.200 veicoli al giorno. Più dell’80% dei veicoli prodotti è destinato all’export in 75 paesi, a dimostrazione del ruolo strategico del sito italiano per Stellantis Pro One, che punta a consolidare la leadership globale con i suoi sei brand: Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe e CEO di Stellantis Pro One, ha commentato: “Siamo orgogliosi dell’eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa, un punto di riferimento mondiale per la produzione di van. Questo sito, con oltre 40 anni di storia in Italia, rappresenta qualità e innovazione. Con l’avvio della produzione dei nuovi van elettrici per i cinque brand Stellantis, ribadiamo il nostro impegno verso la sostenibilità e il futuro tecnologico a zero emissioni.”

L’investimento per i veicoli elettrici (BEV) rientra nel piano strategico Dare Forward 2030, che mira a ridurre del 50% le emissioni di carbonio entro il 2030 (rispetto al 2021) e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2038.

Produzione e prospettive globali

Atessa si conferma una pietra miliare nella transizione ecologica di Stellantis e un punto centrale nella strategia globale di Stellantis Pro One. Il sito è responsabile di una parte significativa della produzione dei furgoni di grandi dimensioni, che rappresentano il 30% delle vendite totali di van dell’azienda.

Nel primo semestre del 2024, Stellantis Pro One prevede di mantenere il primo posto nelle vendite in tre regioni chiave: Europa 29, Sud America e Medio Oriente & Africa. Questi risultati consolidano il contributo strategico della business unit, con il settore dei veicoli commerciali che rappresenta un terzo dei ricavi netti del gruppo.

Prestazioni dei nuovi Large Van elettrici

I nuovi Large Van elettrici prodotti ad Atessa offrono prestazioni all’avanguardia, con un’autonomia fino a 420 km grazie alla batteria da 110 kWh e un sistema di ricarica rapida da 150 kW, che consente di caricare l’80% della batteria in meno di un’ora.

Il primato nel settore camper

Atessa è anche il principale sito produttivo mondiale per le basi camper di Stellantis. FIAT Professional, leader europeo in questo segmento, detiene oltre il 70% del parco circolante europeo basato sul Ducato, insignito per 16 anni consecutivi del premio “Miglior veicolo base per camper dell’anno” dalla rivista tedesca Promobil. Con questo importante passo, Stellantis consolida la propria posizione come protagonista globale nel mercato dei veicoli commerciali, unendo innovazione tecnologica, sostenibilità e radicamento industriale italiano.