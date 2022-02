Controlli green pass: non fa entrare i Carabinieri e li offende, denunciata una donna nel Chietino

La titolare di un centro estetico di Francavilla al Mare è stata denunciata dalla locale stazione Carabinieri per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso del sevizio finalizzato al controllo sull’applicazione delle normative del “green pass”, la donna residente in Miglianico, impediva ai militari l’accesso nel proprio esercizio commerciale, di fatto opponendosi al controllo, inoltre ù, alla presenza di più persone, offendeva l’onore ed il prestigio dei militari con frasi ingiuriose. Sono in corso anche gli accertamenti volti alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste per la fase pandemica in atto, atteso il rifiuto della donna alla verifica delle specifiche cautele sul posto.

