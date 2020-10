Verso il derby, in casa Olympia nuovi arrivi in difesa. Squadra Covid free

Importanti operazioni in entrata per la società del presidente Antonio Melloni alle prese con la campagna rafforzamento. Nelle scorse ore, infatti, la società di viale Castelnuovo ha raggiunto l’accordo con l’ex portiere di Campobasso, Isernia e Messina, Mario Landi e il difensore centrale, Cataldo Minutolo, ex Torres e Sasso Marconi.

Si tratta di calciatori esperiti per la categoria e che, viste le caratteristiche fisiche (entrambi sono alti quasi due metri), innalzeranno il livello qualitativo del pacchetto arretrato in forte difficoltà nella prima gara di campionato. Così dopo l’esordio negativo con i campani del Matese, il direttore sportivo, Gianluca Greco è tornato sul mercato per alcuni ritocchi alla rosa, composta prevalentemente di giovani promesse.

Una scelta precisa, quella del sodalizio granata, di scommettere sugli under su un telaio di 5-6 uomini di esperienza e con il valore aggiunto di un tecnico di valore come Stefano Senigagliesi. I nuovi arrivi potrebbero essere schierati in campo già domenica. Nel frattempo buone notizie arrivano anche dai nuovi accertamenti clinici su dirigenti e calciatori. I test, effettuati anche con l’ausilio dell’Asrem, hanno confermato la negatività al Covid-19 di tutta la rosa.