Viabilità: 9,8 milioni per le strade. Saia fa il democristiano: «Risorse distribuite equamente nei 52 Comuni della provincia»

«Presidente, ma le buche? In tanti mi fermate facendomi questa domanda perché siete stanchi di muovervi su strade che sembrano campi da golf. E avete pienamente ragione. Anch’io come voi macino tanti chilometri ogni giorno». Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia, usa l’ironia e la simpatia per annunciare lo stanziamento di diversi milioni di euro per il settore viabilità.

«Finalmente per tutti gli automobilisti ci sono notizie positive: alla Provincia di Isernia sono stati assegnati 9,8 milioni di euro per interventi di manutenzione stradale. – conferma il presidente Saia – Si tratta di finanziamenti assegnati dalla Regione dal fondo di sviluppo e coesione. Sono tanti i lavori in programma nel periodo tra il 2025 e il 2029. Inizieremo dalle arterie con maggiori criticità, interverremo sul manto stradale, sulle barriere e sulle segnaletica. Obiettivo è quello di distribuire equamente le risorse sul territorio dei 52 Comuni della Provincia di Isernia».

Il consigliere delegato Sacco con l’ex presidente Ricci

Fondi a pioggia, dunque, un po’ ciascuno, così nessuno avrà da lamentarsi, come la vecchia scuola democristiana insegna. Infine quella che ha tutta l’impressione di essere una presa in giro per qualche avversario politico: «Voglio ringraziare i tecnici di via Berta, – aggiunge Saia – e Manolo Sacco, consigliere delegato alla viabilità, per il lavoro svolto relativamente all’organizzazione dei progetti».