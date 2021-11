Viabilità aree interne, assegnati quasi 5 milioni di euro alla Provincia di Chieti

Fondo complementare PNRR: alla Provincia di Chieti assegnati circa 4 milioni e 900 mila per il miglioramento della rete stradale delle aree interne. Al via il confronto con i sindaci.

Chieti, 18 novembre alle ore 16 presso la sala consiliare della Provincia di Chieti il primo incontro per definire la programmazione degli interventi prioritari sulla rete stradale secondaria a beneficio delle aree interne per complessivi euro 4.878.000,00, destinate alla Provincia di Chieti come soggetto attuatore per la sistemazione dell’Area Interna Basso Sangro -Trigno.

Sono stati convocati i sindaci dei comuni coinvolti: Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fraine, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Giovanni LIpioni, Schiavi D’Abruzzo, Taranta Peligna, Torrebruna, Torricella, Peligna Villa Santa Maria.

Il programma degli interventi può riguardare qualsiasi strada, oltre che provinciale anche comunale e regionale, purché sia situata in area interna.

Le risorse del Fondo per 300 milioni di euro spalmati su base pluriennale, dal 2021 al 2026, puntano in via generale al miglioramento, alla sicurezza della mobilità e all’accessibilità delle Aree Interne definite dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) , che coinvolge 72 aree interne, 1077 comuni e 2 milioni di abitanti.

In particolare, si punta a riqualificare circa 4000 km di strade provinciali.

Centrale il ruolo della Provincia che svilupperà la programmazione degli interventi in seno all’Assemblea dei Sindaci delle Aree Interne, in tempi ristretti: primo step il 31 dicembre 2021 per definire la relativa programmazione entro il 31.12.2021 e comunicare il piano degli interventi entro il 31.03.2022.

«È un provvedimento su cui in UPI si è lavorato con particolare impegno e grande collaborazione con i tre Ministeri interessati – il Ministero delle Infrastrutture per la mobilità sostenibile, il Ministero per il SUD e la coesione territoriale e il Ministero per l’Economia e Finanza – dichiara il Vicepresidente Arturo Scopino – perché si tratta dell’unico fondo per la viabilità provinciale a valere sul Piano complementare del PNRR affidato alle Province, che ne sono appunto i soggetti attuatori. Si tenga conto che circa 3/5 del territorio italiano sono classificati come area interna e in Abruzzo abbiamo ben 5 Aree Interne per 103 comuni, di cui 1/3 nella nostra Provincia. Proficuo il primo confronto avuto con i sindaci della nostra Area Interna – aggiunge il Vicepresidente Scopino – accogliamo con favore la proposta di finanziamento e la fiducia che ci è stata accordata: lavoreremo insieme per individuare gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio naturale e culturale rappresentato dalle comunità interne recuperando il gap infrastrutturale e soprattutto per realizzarli nella tempistica declinata dal decreto».