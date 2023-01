Viabilità, Scarano: “Ecco tutti gli interventi previsti sulle strade dell’alto Molise”

Serie di interventi per la messa in sicurezza delle arterie provinciali dell’alto Molise. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità alle aree interne e, nella fattispecie, ai Comuni spesso chiamati a fare i conti con dissesti idrogeologici che ne limitano la circolazione. E’ quanto annuncia il consigliere provinciale, con deleghe ai Trasporti, alle Aree Interne e alle Politiche della Montagna, Vincenzo Scarano che elenca i lavori effettuati e da svolgere in alto Molise. Su segnalazione dell’Amministrazione comunale di Poggio Sannita – sottolinea Scarano – sono già stati realizzati lavori di manutenzione lungo la Sp 73 (nel tratto dal bivio della Fascianella verso Sprondasino). Ed ancora: con finanziamenti per l’Area Interna “Alto Medio Sannio”, saremo in grado di effettuare nuove opere sulla Sp 62 (Frosolone), 67 e 69 (Bagnoli del Trigno), sulle Sp 45 e 46 (Sessano del Molise). Inoltre, prevediamo ulteriori lavori sulla Sp 71 (per il tratto da Agnone alla Fondovalle Verrino); la Sp 74 (per il tratto che interessa Belmonte del Sannio, Villacanale, Agnone e Poggio Sannita) e, per circa 1,2 milioni di euro, per la Sp 86 nel tratto Pescolanciano-Agnone. Interventi autonomi – conclude Scarano – saranno riservati alla Fondovalle Verrino e alla Sp 86 nel tratto compreso dalla località Secolare di Agnone fino al ponte sul fiume Sente.

