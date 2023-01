“Fai la spesa in paese e vinci”, l’idea di Roccaspinalveti smuove 170mila euro di acquisti

«Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Roccaspinalveti, ed in diretta Facebook, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della prima Lotteria di Natale. Sono stati 3.400 i biglietti assegnati per un importo complessivo di spesa di 170mila euro circa. Sette i paesi del circondario che hanno visto propri cittadini partecipare».

Con queste parole la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore, annuncia l’ottimo successo dell’iniziativa pensata per stimolare il commercio locale e, in ultima analisi, combattere lo spopolamento e la desertificazione commerciale dei piccoli centri montani dell’Alto Vastese.

L’iniziativa originale ha preso il nome di “Fai la spesa in paese e vinci“. Chiunque ha fatto acquisti in paese, durante il periodo natalizio, ha avuto la possibilità di vincere ricchi premi, tra i quali un crociera per due. L’idea ha prodotto un volume di affari, nei negozi del piccolo comune montano, che si aggira intorno ai centosettantamila euro.

«Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale per questa prima edizione della lotteria, il cui fine era quello di incentivare gli acquisti nelle nostre attività commerciali, anima del nostro paese e ricchezza per tutti. – commenta la giovane ed intraprendente sindaca, Claudia Fiore – Ringraziamo i cittadini che hanno partecipato con incredibile entusiasmo, le attività commerciali per aver aderito all’iniziativa e per aver offerto premi utili ad arricchire il montepremi, i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi per aver collaborato e, come sempre, alla mia squadra per aver lavorato senza sosta in questi giorni di festa. Ringraziamo anche la Befana per aver fatto divertire i nostri bimbi durante la mattinata».