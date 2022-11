Viabilità: sulle provinciali dell’alto Molise in arrivo 2,4 milioni di euro, ma il ‘Sente’ resta chiuso

Un milione e duecentomila euro per il rifacimento e la messa in sicurezza della strada provinciale 86 ‘Istonia’ dallo svincolo di Pescolanciano fino ad Agnone per un totale di 26,10 chilometri. Sono i fondi regionali assegnati alla Provincia di Isernia per l’importante arteria che vede la presenza degli svincoli per Carovilli, Vastogirardi-Capracotta e Pietrabbondante.

“Nell’ultimo decennio, causa gli indiscriminati tagli finanziari perpetrati alle Provincie, non è stato possibile garantire una manutenzione ordinaria costante, aggravata soprattutto dalle avverse calamità meteorologiche invernali e la sempre più ridotta disponibilità di risorse operative umane – affermano dall’ufficio tecnico di Palazzo Berta -. Oggi grazie al Fondo Sviluppo e Coesione 2021 -2027 è stato possibile accedere al finanziamento”. Ed ancora, affermano dalla sede provinciale: “Le varie priorità di intervento sul tratto di strada sono indubbiamente la sistemazione del piano viabile con risagomature della carreggiata e ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso; la protezione e messa in sicurezza dei bordi laterali sia su rilevati che su opere d’arte a ciglio con la sostituzione di barriere metalliche; la profilatura di scarpate a monte ed a valle di alcuni tratti a maggior innevamento anche con l’ausilio di apposite infrastrutture opportunamente studiate”. Durata dei lavori 120 giorni. Il bando per partecipare alla gara d’appalto scade il 25 novembre.

Ma non è tutto, perché sempre da Palazzo Berta arriva un’altra notizia che farà felici automobilisti e pendolari dell’altissimo Molise. Infatti un altro milione e quattrocentomila euro è previsto per la sistemazione e ammodernamento della provinciale Istonio-Sangrina che collega Capracotta alla Sp 88 Sangrina e da qui alla fondovalle Sangro. Il un percorso si estende sui territori di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco. In questo caso il bando scade l’8 novembre prossimo con i lavori che dovranno essere completati entro 240 giorni dalla consegna. Le opere prevedono l’allargamento della carreggiata in alcuni tratti nonché il risanamento di avvallamenti e l’installazione di ulteriori barriere di sicurezza (guardrail).