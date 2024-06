La star di Hollywood Saoirse Ronan, quattro volte candidata agli Oscar, in vacanza ad Agnone

Un soggiorno tenuto lontano dai riflettori e taccuini della stampa da parte chi l’ha accompagna in giro a vitare le bellezze dell’Alto Molise. Nel giorno della sua ripartenza per gli States, trapela la notizia che ha visto l’attrice Saoirse Ronan ospite ad Agnone dove per quindici giorni ha pernottato in un bed and breakfast del centro storico. Quattro volte candidata agli Oscar di Hollywood come migliore attrice nei film Espiazione (2007), aveva appena 13 anni, Brooklyn (2015), Lady Bird (2017) e Piccole donne (2019), vincitrice del Golden Globe (2017), la Ronan ha viaggiato in lungo e largo per i centri in provincia di Isernia apprezzando storia, cultura, architettura, che unite alla genuinità di un ambiente sano e incontaminato, hanno reso la permanenza dell’attrice di origini irlandesi unica e da ripetere.

Nel viaggio nella patria dei Sanniti, accompagnata dall’italo americana Jenifer Landor Marinelli, che ormai da anni organizza ad Agnone vacanze-studio per cittadini provenienti da Usa e Inghilterra, la famosa attrice è rimasta positivamente colpita da posti incantevoli dove il tempo sembra essersi fermato, lontano dalla vita frenetica e dal caos delle città metropolitane che abitualmente frequenta. Nella città delle campane la Ronan inoltre ha avuto modo di apprezzare le bontà enogastronomiche: dalla pasta fatta in casa, ai rinomati formaggi, carni e dolci lasciandosi prendere letteralmente per la gola. La tre volte candidata ai Golden Globe, ha avuto modo anche di fare un passaggio al teatro Italo Argentino, tempio della cultura locale nella quale proseguono i lavori di ristrutturazione per la riapertura, come annunciato dall’Associazione Amici dell’Italo Argentino che gestisce l’impianto.

E proprio con il presidente Carmine Carosella abbiamo fatto il punto sulla visita dell’attrice statunitense e sulle opere portate avanti all’interno della struttura.

“L’arrivo tra queste mura di un personaggio come la Ronan, che non ha certo bisogno di presentazioni, è stata una sorpresa inaspettata e al tempo stesso fantastica. L’augurio è che sia di buon auspicio per l’imminente riapertura. In merito ai lavori che proseguono spediti, sono soddisfatto per l’impegno ed entusiasmo profusi senza sosta da molti componenti del sodalizio, che nelle ultime settimane, hanno dedicando il loro tempo libero per portare a compimento il progetto riapertura. Notizia dell’ultima ora la partecipazione al bando regionale (delibera di Giunta n. 185 del 16 aprile 2024, ndr) di ‘Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica’ che prevede la programmazione di appuntamenti teatrali, musicali e cinematografici. La nostra proposta, che speriamo possa trovare accoglimento, ha come obiettivo di riportare il teatro comunale al suo status tradizionale di centro culturale e di aggregazione per l’intera area a cavallo tra Molise e Abruzzo”.

Intanto Ronan ha salutato l’alto Molise per far rientro in America dove tra un mese sposerà l’attore Jack Lowden. Indovinate dove hanno programmato il viaggio di nozze? Naturalmente in Italia tra Umbria e Toscana e chissà non si ricordi anche del Molise…