‘Francischielle non più comanda!’, appalusi a scena aperta per i ragazzi della primaria di Agnone e Poggio Sannita

Grande successo di pubblico e applausi a scena aperta per la rappresentazione teatrale ‘Franceschielle non più comanda!’ portata in scena dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria ‘F.A. Marinelli’ nell’ex chiesa di Sant’Antonillo di Agnone. Ambientata nell’ottobre del 1860 durante il dominio dei Borboni nell’Italia meridionale, la commedia rievoca il passaggio dei garibaldini in Molise, in particolare nei territori di Campobasso, Isernia e Castelpetroso con Franceschielle, ovvero Francesco II, re delle Due Sicilie, che deve arrendersi all’avanzata delle camicie rosse guidate dall’eroe dei due mondi.

Le scene si svolgono all’interno della taverna Martella di Pastena (frazione di Castelpetroso) dove non mancano colpi di scena e battute in vernacolo che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa promossa dalle docenti, Clementina Forte, Sonia Baccaro e Antonia D’Ovidio. Suggestiva la location scelta, una chiesa sconsacrata del centro storico, che si è trasformata, quasi in maniera naturale, in un vero e proprio teatro per ragazzi con tanto di palcoscenico. Simili iniziative andrebbero valorizzate e propagandate in modo da avvicinare i ragazzi al mondo del teatro “dove tutto è finto ma niente è falso…” come ricordava il grande Gigi Proietti.