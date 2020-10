Videosorveglianza, Belmonte si blinda con altre nove telecamere

L’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio, «con il precipuo fine di garantire condizioni di vivibilità in maggiore sicurezza», ha presentato un progetto per la videosorveglianza che ora è al vaglio della Prefettura di Isernia. Il progetto, spiega la sindaca Anita Di Primio, «prevede l’installazione di ulteriori nove telecamere dislocate tra il centro urbano e le varie contrade che, in aggiunta a quelle esistenti, contribuiranno a rendere Belmonte un paese sempre più sicuro». Il progetto, precisa la prima cittadina, in caso di approvazione, «sarà finanziato con fondi ministeriali ai quali si aggiunge una quota di cofinanziamento con fondi comunali». «Un piccolo passo per garantire livelli sempre maggiori di sicurezza per i cittadini del nostro territorio comunale» chiude la sindaca Anita Di Primio.

