Vigili del fuoco: l’ingegner Rogolino direttore regionale del Molise

Avvicendamento al vertice dei Vigili del fuoco del Molise. L’ingegner Maurizio Lucia, dirigente generale del Corpo nazionale, assume per un biennio l’incarico di direttore regionale della Sicilia lasciando dunque il medesimo incarico in Molise. Al suo posto arriva l’ingegner Santo Rogolino, dirigente generale, che assume la direzione regionale del Molise fino al collocamento in posizione di disponibilità.

Il neo direttore Rogolino, classe ’55, ha ricoperto diversi incarichi di vertice in comandi provinciali della Calabria e a Grosseto, prima di essere nominato capo dell’ufficio ispettivo per l’Italia Meridionale e la Sicilia. Tra gli altri prestigiosi incarichi ricoperti l’ingegner Rogolino è stato dirigente dell’area dell’attività di soccorso speciale aeroportuale del Dipartimento VVF, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso la Direzione Centrale per l’Emergenza – Ufficio Centrale del servizio Aereo.

in foto il direttore Rogolino,