Il Sottosegretario di Stato ringrazia Mattia, il piccolo apicoltore di montagna

E poi succede che un bambino di otto anni di uno sperduto paese dell’Alto Vastese, alunno di una piccola scuola di montagna, riceva a casa una lettera su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mattia Bottone impegnato in apiario

Il bambino in questione è Mattia Bottone, di Schiavi di Abruzzo, piccolo apicoltore di terza elementare che, nell’ambito della didattica a distanza attivata dalla sua scuola, ha realizzato un video tutorial in apiario dedicato ai suoi compagni di classe. Un piccolo progetto estemporaneo di didattica a distanza che ha colpito, forse per la sua originalità, addirittura un Sottosegretario di Stato, precisamente il senatore vastese Gianluca Castaldi.

Questo che segue il testo della lettera:

Cari Francesco e Mattia, desidero complimentarmi per l’ottima iniziativa educativa che avete intrapreso.

Divulgare le proprie passioni (e la conoscenza in qualunque forma) è sempre un atto nobile, ma in questo anno scolastico in special modo un contributo al coinvolgimento degli scolari va apprezzato in modo particolare, poiché si è trattato di un periodo decisamente fuori dall’ordinario.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi

Iniziative come la vostra hanno acceso la curiosità dei ragazzi, svegliandoli dal torpore di giornate troppo uguali l’una all’altra, e facendo loro esplorare realtà che per i più sono inconsuete, quando non addirittura inaccessibili, e che esulano dai temi solitamente discussi in classe. Vi ringrazio, dunque, di cuore per il contributo che avete pensato di poter offrire in un momento di emergenza nazionale.

Con amicizia

Gianluca Castaldi

Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

La lettera del sottosegretario Castaldi ricevuta oggi da Mattia