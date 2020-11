Violazione delle norme anti contagio, multa e chiusura per un locale di Castiglione

Con il recente passaggio della regione Abruzzo nella cosiddetta “Zona Rossa”, si è reso necessario, su ordine delle Prefetture, intensificare le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19, più che mai importanti vista la preoccupante impennata della curva epidemiologica anche nello specifico territorio dell’Alto Vastese. In tale ambito i Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino hanno sanzionato un esercizio commerciale del paese con multa di euro 400 e la sospensione dell’attività per cinque giorni.

