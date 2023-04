Violenza sessuale, 68enne finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Castropignano, davano esecuzione a provvedimento di detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva, in ossequio a dispositivo della Procura della Repubblica di Campobasso – Ufficio Esecuzioni, a carico di un 68enne della zona, che nell’agosto del 2020, in Campobasso, si era reso autore di una Violenza Sessuale ex art. 609bis per la quale il giudice ha stabilito la pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 da espiarsi in via provvisoria presso il domicilio.

