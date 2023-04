Sorpreso a urinare per strada, era ubriaco: 51enne segnalato dai Carabinieri di Trivento

I Carabinieri della Stazione di Trivento, segnalavano all’Autorità giudiziaria un 51enne della zona, sorpreso – in stato di manifesta ubriachezza – prima ad arrecare disturbo agli avventori di alcuni esercizi commerciali del centro e poco dopo ad espletare bisogni fisiologici in “bella vista”, incurante del transito dei passanti. Per l’uomo è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.

