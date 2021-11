Violenza sessuale, pugni e minacce alla moglie: arrestato un giovane del Vastese

La Polizia di Vasto ha eseguito un’ordinanza cautelare a carico di un giovane vastese indagato per reati commessi nei confronti della moglie e dei figli minorenni. La donna in settembre si è decisa a denunciare anni di sopraffazioni e soprusi. Immediate le indagini condotte dal personale del commissariato di Vasto. Gli agenti hanno accertato che la donna, in presenza dei minori, veniva continuamente offesa e minacciata. In un’occasione l’uomo, completamente ubriaco, l’ha colpita con violenza a tal punto da causarle la perforazione del timpano. In un altro momento lo stesso ha minacciato di morte la congiunta impugnando il coltello e colpendola al volto con un pugno, dopo aver strattonato i piccoli. In altre occasioni la donna è stata costretta a subire rapporti sessuali contro la propria volontà. Nelle scorse settimane la donna e il suo nuovo compagno sono stati aggrediti con calci e pugni all’interno di un centro commerciale di zona. A seguito delle indagini la Procura ha emesso nei confronti dell’indagato un provvedimento di misura cautelare. L’uomo è stato dunque posto agli arresti domiciliari.

