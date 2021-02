Violenze, vessazioni e sopraffazioni su moglie e figli, trentenne dietro le sbarre

La squadra Mobile di Campobasso ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Campobasso, Roberta D’Onofrio, su richiesta della Procura. La misura è stata applicata ad un trentenne indiziato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno permesso di accertare continue violenze, vessazioni e sopraffazioni ai danni della coniuge e dei figli minori. La moglie e i bambini sono stati presi in carico dai servizi sociali e dai centri antiviolenza, mentre per l’uomo si sono spalancate le porte del carcere.

Correlati