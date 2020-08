Visita a sorpresa di Braida ad Agnone: «Messi all’Inter? Resterà in Spagna»

Visita a sorpresa di Ariedo Braida ad Agnone. Accompagnato dagli avvocati Nicola e Paolo Sisti di Lanciano, l’ex direttore sportivo del Milan stellare di Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi, poi passato al Barcellona, si è intrattenuto un intero pomeriggio nella cittadina altomolisana che di fatto lo ha stregato. A fargli compagnia il presidente dell’Olympia Agnonese, Marco Colaizzo e l’ex team manager dei granata Candido Ciccorelli. L’arrivo di un pezzo della storia rossonera nella capitale delle campane, non è passato inosservato con Braida che non si è sottratto a fotografie e autografi.

Colaizzo con Braida

Al Caffè Letterario, l’ex dirigente del Milan ha raccontato un’infinità di aneddoti che lo hanno visto protagonista sui campi da gioco prima da calciatore e dopo da abile operatore di mercato. Impossibile non ricordare le trattative condotte per portare all’ombra della Madonnina i tre olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard, ma anche quelli di Weah, Boban, Shevchenko e Kakà. “Quando Berlusconi ordinava di chiudere una trattativa non si poteva tornare a mani vuote” ha ricordato Braida, 28 anni alle dipendenze dei rossoneri dove come compagno di viaggio ha avuto un certo Adriano Galliani, entrambi partiti dal Monza. All’immancabile domanda di rito se il fenomeno Leo Messi passerà all’Inter, Braida ha fatto intendere che resterà in Spagna. Al tempo stesso ha rimarcato che il futuro del calcio sarà scritto da chi investirà sui vivai. La sua visita è proseguita poi al ristorante il Duca del Sannio dove si ha apprezzato le specialità di pesce meravigliandosi che in un posto di montagna si possa mangiare un pescato così buono. Incalzato dalle domande del tandem Colaizzo-Ciccorelli, Braida non ha voluto parlare del suo futuro tuttavia non ha nascosto la volontà di voler sposare una nuova sfida professionale. Più di qualcuno parla della Roma, una piazza che, a quanto pare, lo stuzzicherebbe assai. La serata è poi proseguita al Komby pub, dove il 74enne dal fisico perfetto, ha spronato Colaizzo a continuare l’avventura nel campionato di quarta serie. Il tutto chiedendo il costo delle abitazioni ad Agnone. Chissà…