Visite cardiologiche al distretto di Castiglione, Troiano: «Ora al lavoro per un diabetologo»

«Un piccolo segnale di ripresa e di attenzione della Regione Abruzzo e della Asl per i pazienti, soprattutto gli anziani, che vivono nell’entroterra del Vastese». Sono le parole di Carlo Troiano, consigliere comunale di Schiavi di Abruzzo, e coordinatore della Lega (in foto con Salvini, ndr) sul territorio dell’Alto Vastese, alla recentissima disposizione di servizio con la quale l’azienda sanitaria ripristina le prestazioni ambulatoriali di Cardiologia presso il distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino. Manca ancora una data certa, ma pare che il documento sia già stato firmato dal direttore amministrativo Stoppa, dal direttore sanitario Muraglia e dal direttore generale Schael. Insomma, questione di giorni, al massimo di settimane.

Nel documento in parola vengono ricordati, in premessa, i Lea, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, che vivano a Milano o a Fraine, indistintamente. A darne notizia, appunto, il consigliere comunale della Lega, Carlo Troiano: «La Asl Chieti Lanciano Vasto, preso atto che i tempo delle liste di attese per le prestazioni ambulatoriali cardiologiche sono lunghissimi, a metà agosto del 2022 per un elettrocardiogramma ad esempio, e addirittura metà gennaio del 2023 per un ecocardiogramma, al fine di tutelare la popolazione anziana che fa riferimento al distretto sanitario di Castiglione e acquisita per le vie brevi la disponibilità manifestata da Annaclara Biasi, dirigente medico presso la Cardiologia di Vasto, ha disposto che lo specialista medico in questioni effettui uno o due accessi al mese, presso il distretto di Castiglione, per contribuire a smaltire le liste di attesa appunto».

Una inversione di tendenza, dunque, per il distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, dopo anni di tagli anche alle visite specialistiche. E il consigliere comunale e coordinatore della Lega annuncia che la sua battaglia, grazie ai giusti “appoggi” in Regione Abruzzo, continua ora per ottenere il servizio di diabetologia.