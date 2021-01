Vista mozzafiato dal “tetto” dell’Alto Vastese: si spazia dal Gran Sasso all’arcipelago di Zadar in Croazia

Davvero una vista mozzafiato, non certo e non solo per il freddo, dai monti più alti dell’Alto Vastese. E alcuni escursionisti segnalano alla nostra redazione una interessante “scoperta” paesaggistica.

Da sinistra la Majella innevata e sulla destra, nel cerchio, il Gran Sasso

Nella giornata di ieri dal Colle dell’Albero, “appena” 1390 metri sul livello del mare, a confine tra i territori comunali di Fraine e Roccaspinalveti, era possibile, con un solo colpo d’occhio, ammirare la maestosità della Majella innevata, l’imponente massiccio del Gran Sasso e spaziando con lo sguardo verso Est intravedere, all’orizzonte, addirittura alcune isole dell’arcipelago di Zadar, probabilmente Svetac e Vis, appartenenti alla Croazia, oltre alle consuete isole Tremiti fino al Gargano scendendo verso Sud.

Una visuale da lasciare letteralmente a bocca aperta, che andrebbe, proprio per questo, potenziata e sfruttata turisticamente, magari rendendo meglio fruibili i percorsi e i sentieri per raggiungere la vetta e, perché no, installando sul posto un cannocchiale, sull’esempio di quanto fatto recentemente da Capracotta, per poter scrutare l’orizzonte e guardare addirittura al di là dell’Adriatico.

foto in apertura di Giampaolo Di Biase