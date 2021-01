Coltiva marijuana in bagno, denunciato un 50enne del Chietino

Erano già giunte in caserma diverse segnalazioni da parte di cittadini di Casalincontrada, nei confronti di un concittadino 50enne, così i carabinieri della stazione hanno organizzato un pedinamento ad hoc e lo hanno controllato in una piazza dove pare fosse solito spacciare. I militari lo hanno beccato in auto, parcheggiato ad aspettare qualche cliente, con un “grinder” con all’interno un grammo di marijuana.

La perquisizione a casa diventa scontata e qui oltre a trovare altri 282 grammi sempre di marijuana, gli operanti scoprono che è lui stesso a coltivarla: in uno dei bagni dell’abitazione, infatti, trovano una lampada fluorescente comprensiva di trasformatore, che normalmente serve per mantenere le piantine ad una certa temperatura. In effetti i militari hanno trovato anche i residui degli arbusti e delle foglie essiccate.

Abbastanza per denunciarlo alla Procura di Chieti per coltivazione e

spaccio di sostanze stupefacenti, ma per definire meglio la gravità delle accuse, saranno necessarie le analisi della marijuana che ne accerteranno il principio attivo.