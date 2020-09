Vittoria Saia, il “vaffa” della Fanelli immortalato dal nostro Vittorio Labanca

Tra l’euforia di un abbraccio con il neo sindaco e l’energica presa del cellulare, ecco spuntare il dito medio della consigliera regionale Pd Michela Fanelli. L’immagine sembra quasi mandare a quel paese chi alla vigilia del voto non credeva in Daniele Saia o peggio ancora ha cercato di osteggiare la sua candidatura. Lo scatto è stato immortalato dal nostro Vittorio Labanca fuori la sezione di Nuovo Sogno Agnonese poco dopo la notizia ufficiale della vittoria dell’esponente del centrosinistra sugli avversari Vincenzo Scarano e Agostino Iannelli. Una posa sicuramente non voluta e che oggi fa sorridere un po’ tutti…

Correlati