Vivere e imparare l’inglese, corsi di madre lingua ad Agnone: aperte le iscrizioni

Do you speak english? No? Nessun problema, ad Agnone arrivano i corsi di madre lingua promossi da Jenifer Landor che da nove anni organizza corsi di italiano per inglesi e americani che puntualmente ogni estate arrivavano in alto Molise. Tuttavia, a causa della pandemia e vista l’impossibilità di viaggiare, quest’anno Landor ha deciso di inverire i cavi e offrire la possibilità a residenti e turisti di imparare la lingua più parlata al mondo, ovvero l’inglese.

Dal 30 agosto all’11 settembre infatti sono previste lezioni con docenti di madre lingua. Aperte le iscrizioni valide per giovani e adulti che verranno separati in gruppi da 4 persone con lo stesso livello linguistico. In totale si tratta di 24 ore con lezioni da 2 ore dal lunedì al sabato per un costo di 240 euro.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 28 luglio.

Per info contattare: jenifer@liveandlearnitalian.com oppure il numero whatsApp: +44 7771 750 189