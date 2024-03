Vola giù nella scarpata, ferito un professionista agnonese. I Vigili del fuoco recuperano il mezzo incidentato

Non sarebbe in pericolo di vita il noto professionista di Agnone rimasto coinvolto, questa mattina, in un incidente stradale lungo la provinciale tra Agnone e Pescopennataro. La sua auto, per cause ancora da accertare da parte dei Carabinieri del Norm di Agnone, è uscita di strada, distruggendo una staccionata in legno, impattando violentemente contro un albero per poi ribaltarsi al di sotto della carreggiata.

Il personale del 118 e i Vigili del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere contorte il malcapitato, un 40enne di Agnone piuttosto conosciuto. In via precauzionale l’uomo alla guida, il solo occupante del veicolo al momento dell’incidente, è stato trasferito per accertamenti presso l’ospedale di Isernia, dove resta ricoverato per le cure del caso. I Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone hanno operato sul posto per recuperare il mezzo incidentato e ricollocarlo sulla sede stradale.