Efficientamento energetico, l’Italo Argentino chiude per nuovi lavori. Carosella: “Chiediamo pazienza alla cittadinanza”

Il presidente dell’associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”, Carmine Carosella annuncia la temporanea sospensione delle attività all’interno della struttura. Il tutto per consentire il completamento degli interventi di efficientamento energetico già avviati, ma sospesi per permettere lo svolgimento degli spettacoli e programmazioni cinematografiche proposte nell’ultimo periodo.

I nuovi lavori, finanziati da fondi Pnrr, prevedono la realizzazione di opere che condurranno ad un abbattimento dei consumi energetici, permettendo in tal modo la possibilità di generare economie che saranno reinvestite nella futura offerta. Il momento di pausa inoltre rappresenterà l’opportunità per consolidare la nuova programmazione teatrale, cinematografica e culturale, a cui il direttivo dell’associazione sta lavorando con il coinvolgimento delle istituzioni e altre associazioni del territorio. “Chiediamo pazienza alla cittadinanza alla quale rivolgiamo l’appello di continuare a sostenere le attività del teatro Italo Argentino che resta un gioiello dove cultura e aggregazione sociale continueranno ad essere protagoniste dell’intera collettività” ha dichiarato Carmine Carosella.