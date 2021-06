Volley, Stefano Patriarca si accasa a Brescia: “Questa piazza è il top”

Come anticipato da l’Eco online, Stefano Patriarca vestirà la maglia dell’Atlantide Pallavolo Brescia in serie A2. L’accordo ufficiale è arrivato dopo mesi di corteggiamento da parte del club lombardo che crede ciecamente nelle potenzialità del centrale molisano. Dopo quattro stagioni a Castellana Grotte (cinque, con quella in A1 del 2010), Patriarca, classe ’87, 205 centimetri di altezza, accetta la nuova scommessa: “Credo addirittura che questa piazza possa ringiovanire la mia carriera – attacca scherzando – penso che il carattere dimostrato da Brescia nei play-off confermi la voglia che la città di continuare a stupire. Negli ultimi due anni aver conquistato la finale di Coppa e quella promozione per l’A1, significano che qui si punta in alto e credo che quando una società mostra tanto interesse, merita rispetto e giusta considerazione. Se ho scelto di lasciare dopo tanti anni la Puglia – conclude il forte giocatore agnonese – è perché ci ho pensato con grande attenzione e soprattutto perché esiste un progetto valido”.

