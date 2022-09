World Cleanup Day, i dipendenti dei “signori del vento” puliscono le montagne

I “signori del vento”, o meglio i loro operai e dipendenti, puliscono le montagne. Le ditte che gestiscono le centrali eoliche che si estendono a perdita d’occhio sulle montagne dell’Alto Molise e del confinante Vastese hanno aderito infatti al “World Cleanup Day”.

Si tratta di un’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone “Let’s Do It! World”, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente.

«Quindi un’intera giornata dedicata alla pulizia del pianeta e quest’anno ricorre il 18 settembre: sarà il giorno durante il quale verranno organizzate in tutto il mondo iniziative di raccolta di rifiuti e pulizia dell’ambiente» spiegano i dipendenti delle centrali eoliche dell’Alto Vastese e Molise che sono stati invitati dall’azienda che gestisce le wind farm ad aderire all’iniziativa planetaria.

E siccome di domenica il personale è ridotto, tecnici e operai hanno deciso di anticipare di qualche giorno l’iniziativa, raccogliendo i rifiuti e gli scarti trovati a ridosso degli impianti per la produzione di energia eolica che si estendono dall’Alto Vastese verso l’Alto Molise. Le immagini pubblicate mostrano gli operai eolici impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella bonifica di alcuni siti tra Roio e Castiglione Messer Marino.