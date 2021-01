A caccia sulla neve, postano le foto sui social: identificati e multati dai Carabinieri forestali

I militari della stazione Carabinieri Forestale di Avezzano, a seguito di attività info-investigativa legata all’attività venatoria, hanno individuato e sanzionato due cacciatori, di anni 45 e di anni 57, che nei giorni scorsi hanno cacciato nei territori del Comune di Luco dei Marsi, completamente coperti di neve. L’illecito amministrativo di “esercizio venatorio su territorio coperto da neve”, normato dall’articolo 21 comma 1 della Legge 157/1992, prevede una sanzione di euro 206 euro.

I cacciatori sono stati individuati dai Carabinieri forestali per mezzo delle foto che gli stessi hanno pubblicato sui social-network. In sostanza i due cacciatori si sono auto denunciati, pubblicando foto che li ritraevano con alcuni cinghiali abbattuti in un ambiente completamente innevato.