A Ferragosto si alza troppo il gomito, ritirate patenti nel Chietino: denunciati due giovani automobilisti

Controllo straordinario nel weekend di Ferragosto nei comuni di competenza territoriale della compagnia dei carabinieri di Ortona; denunce per furto su auto in sosta, guida in stato di ebbrezza con quattro patenti ritirate e droga sequestrata.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile di Ortona in sinergia con le otto stazioni della compagnia hanno attuato un capillare servizio di controllo straordinario del territorio in tutti i comuni di competenza territoriale in occasione del Ferragosto. Nei due giorni di festività sono stati impiegati una dozzina di servizi dedicati con finalità preventiva ma che hanno portato anche a significativi risultati in termini di repressione del fenomeno dei furti sulle auto in sosta, della guida in stato di ebbrezza ovvero detenzione di droghe per uso personale.

A San Vito Chietino un pregiudicato 36enne di Lanciano, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano perché insieme a due correi in corso di identificazione hanno forzato lo sportello di una Fiat Punto in sosta ed hanno portato via il borsello del proprietario con diverse centinaia di euro in contanti, documenti e carte di pagamento elettronico; l’uomo è stato anche proposto alla questura di Chieti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a San Vito Chietino.

Nel corso dei capillari controlli alla movida che si sviluppa nei weekend estivi alla marina di Fossacesia, quattro giovani automobilisti sono stati trovati con un tasso alcolemico oltre la soglia limite; due sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Lanciano per guida in stato di ebbrezza mentre a tutti è stata ritirata la patente di guida.

A Casalbordino i carabinieri della locale stazione hanno segnalato alla prefettura di Chieti un operaio del posto per possesso per uso personale di eroina. All’uomo, fermato alla guida della sua auto, è stata anche ritirata la patente di guida. A Miglianico, infine, i carabinieri della locale stazione nel corso del tradizionale evento “Contrade del Piacere” hanno contravvenzionato un 40enne del posto per ubriachezza molesta.