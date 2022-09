A luci spente sulla Trignina, fermato: era ubriaco, denunciato dalla Stradale di Agnone

Nei giorni scorsi una pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Agnone (IS) ha intercettato un autocarro che procedeva a luci spente e con andamento non lineare sulla SS 650 “Trignina”: fermato all’altezza di Sessano del Molise (IS) e sottoposto a controllo, il conducente del mezzo pesante, è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Infatti l’autista, quarantaseienne con precedenti penali, era alla guida del veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,2 grammi/litro, a fronte di una tolleranza 0 prescritta per i conducenti professionali. L’infrazione, peraltro, prevede la revoca della patente di guida ed un’ammenda fino a 9000 euro.