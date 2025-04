“Abruzzo, coltiviamo scenari futuri”, la convention nazionale dell’associazione “Le donne del vino”

“Abruzzo, coltiviamo scenari futuri”, è il titolo della convention nazionale annuale che si terrà in Abruzzo dal 15 al 18 maggio prossimi. L’iniziativa, promossa dalla delegazione abruzzese dell’Associazione nazionale “Le donne del vino”, in collaborazione con l’assessorato regionale all’agricoltura e il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, è stato presentato questa mattina nello ‘Spazio-Abruzzo’, al Vinitaly, alla presenza del vicepresidente Emanuele Imprudente e del presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi.

La manifestazione coinvolgerà circa cento socie di tutta Italia in iniziative, degustazioni, visite in cantina e masterclass volte alla conoscenza dei vini e del territorio abruzzese. Un itinerario esperienziale che si animerà dalla Costa dei Trabocchi, alle Colline Pescaresi e Chietine, dall’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026, alla Valle delle Abbazie nel teramano, per scoprire i vitigni autoctoni e le loro differenti peculiarità dovute alle molteplici caratteristiche pedoclimatiche della regione Abruzzo.

“E’ un evento nazionale che, per la prima volta, si animerà in Abruzzo – ha sottolineato il vicepresidente Emanuele Imprudente -. Saranno presenti oltre 100 socie iscritte all’associazione nazionale “Le donne del Vino”, che ringrazio per aver scelto l’Abruzzo, le quali avranno la possibilità di conoscere la nostra meravigliosa regione. E’ una delle occasioni volte a valorizzare i giacimenti culturali, artistici e naturali del nostro territorio e, non per ultimo, per promuovere il movimento vitivinicolo abruzzese”.